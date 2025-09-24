El Ministerio Público informó este miércoles que inició una investigación contra Jonathan Laynes, de 39 años, por el presunto delito contra la libertad sexual de una menor de 11 años, hallada en vísperas tras ser reportada como desaparecida en San Juan de Lurigancho.
A través de un comunicado, la Fiscalía precisó que el sujeto permanece detenido en la Depincri de Ate-Vitarte, mientras se realizan diligencias urgentes para determinar su responsabilidad.
La fiscal provincial Liliana Dávila detalló que se tomará la declaración de la menor en cámara Gesell, además de la versión de Laynes. También se revisarán las grabaciones de cámaras de seguridad y se efectuarán pericias psicológicas a las partes involucradas.
Hallazgo de la menor
El Ministerio del Interior informó que la niña fue encontrada en buen estado luego de reunirse con el investigado, quien la contactó a través de un videojuego en línea.
La familia confirmó que la menor se encuentra a resguardo y colaborará con las investigaciones. La madre relató que descubrió en el celular de su hija mensajes con Laynes, quien la habría convencido de salir de casa.
Las autoridades continúan con las pesquisas para identificar a posibles cómplices y garantizar justicia en este caso.
