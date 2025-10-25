El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la detención preliminar de cuatro personas investigadas por el asesinato de Diana Harter Portilla (53) y su hija Karen Espinoza Harter (30), ocurrido la madrugada del jueves en el jirón Los Ébanos, sector de La Huayrona, en San Juan de Lurigancho (SJL).

Según la hipótesis fiscal, las víctimas fueron atacadas por resistirse al robo de sus teléfonos celulares durante un asalto perpetrado por un grupo de cuatro hombres. Ambas resultaron apuñaladas y murieron en el lugar.

La solicitud de detención fue presentada por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho – Zona Baja contra Carlos Gutiérrez (18) y dos adolescentes de 16 y 17 años, investigados por el presunto delito de robo agravado con subsecuente muerte.

De igual forma, se requirió la misma medida contra Deibi Poma (25), acusado de receptación agravada, al haber sido hallado con los celulares sustraídos a las víctimas.

Como parte de las diligencias dispuestas, el Ministerio Público ordenó la recopilación de los certificados de necropsia, la revisión de las imágenes captadas por cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos y la toma de declaraciones a los implicados, entre otras actuaciones orientadas a esclarecer el caso.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía solicitó detención preliminar judicial para Carlos Gutiérrez (18) y dos menores de 16 y 17 años, investigados por los delitos de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Diana Portella y Litzy Espinoza, madre e hija que fallecieron luego de ser… pic.twitter.com/1n3HVP9vEq — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 24, 2025

Fuentes policiales indicaron que uno de los detenidos, Carlos Gutiérrez, habría admitido haber apuñalado a las dos mujeres durante el asalto. En tanto, los otros dos jóvenes presuntamente participaron en el ataque junto con Poma, quien fue intervenido con los objetos robados.

Los cuatro investigados fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho, donde permanecen mientras avanzan las indagaciones fiscales y policiales.