La Municipalidad de Santiago de Surco anunció que presentará acciones legales tras registrarse un nuevo acto de violencia contra su personal durante una intervención en un parque público que la comuna considera área verde de uso común.

Según el informe municipal, entre los implicados figura Elmer Díaz Bravo, esposo de la congresista María Acuña, quien fue identificado como la persona que empujó a un trabajador edil mientras este cumplía funciones en el operativo.

El incidente ocurrió en una zona que, de acuerdo con la versión oficial, forma parte del proceso de recuperación de espacios públicos ocupados indebidamente por construcciones particulares.

El gerente de Fiscalización de Surco, Raúl Ramos, indicó que la denuncia también alcanzará a José Elías Morales Cotrina, registrado en video arrojando objetos desde la parte superior de la vivienda vinculada al entorno de la parlamentaria. La autoridad precisó que esta persona ya habría protagonizado anteriormente episodios similares.

En declaraciones a Canal N, Ramos confirmó que se iniciarán procedimientos legales no solo contra los dos señalados, sino también contra la empresa inmobiliaria Los Alisos, propietaria del predio desde el cual se produjeron las agresiones. Según explicó, la compañía habría permitido o no evitó los ataques contra el personal municipal.

La comuna precisó que el operativo se realizó con las notificaciones previas correspondientes y dentro del marco legal.

Reiteró además que el espacio intervenido corresponde a un área verde de uso público y no a propiedad privada, por lo que las labores de fiscalización y limpieza forman parte de una estrategia para recuperar zonas invadidas por edificaciones sin autorización.