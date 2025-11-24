El colapso de un tramo de la avenida Néstor Gambeta, vía clave que conecta el megapuerto de Chancay con el Callao, no fue un hecho inesperado, pues desde el 6 de octubre, una empresa advirtió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Provías Nacional sobre un inminente hundimiento en la zona; sin embargo, fueron ignorados.

En el dominical de Cuarto Poder, el ingeniero estructural Darwin La Torre, mencionó que la vía ya no descansaba sobre tierra firme, lo que generó el forado el 5 de noviembre. Debido a este incidente, la vía fue bloqueada y actualmente perjudica a conductores y peatones.

Antes del accidente, la empresa Comercializadora del Oriente, dueña del terreno contiguo, envió tres cartas notariales al MTC y Provías el 6 de octubre, 4 de noviembre y el 7 de noviembre, advirtiendo el desprendimiento, pero se hizo caso omiso.

A pesar de estas alertas, la vía no habría sido controlada para unidades de carga pesada. Claudia Dávila Moscoso, directora ejecutiva de Provías Nacional, aceptó que, aunque existían los controles, los vehículos siguieron ingresando a la zona restringida.

“Cuando se advierte que iba a ver el colapso de la avenida, se cierra la dirección de sur a norte. Se hacen trabajos y comienza abrirse para tránsito ligero, pero siempre puede pasar que hay vehículos pesados e ingresan a la zona restringida”, expresó.

Sumado a ello, en el 2019, el MTC designó un presupuesto para construir un muro de contención y reforzar el talud. No obstante, la obra fue mal ejecutada y quedó inconclusa.

El ingeniero estructural Darwin La Torre manifestó que el muro fue construido sobre un terreno inestable, sin capacidad para sostener cargas pesadas, lo que hace más cuestionable la acción lenta de las autoridades.

Ante ello, Cuarto Poder conversó con los conductores, quienes cuestionaron la falta de accionar de Provías y el MTC. Asimismo, una madre de familia lamentó que debido al cierre de la vía, debe caminar por 20 minutos para llegar a su destino.