Una organización criminal liderada por Eric Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, convirtió las tradicionales polladas en una modalidad de extorsión dirigida a transportistas y empresarios.

Un informe de “Punto Final” dio cuenta que a través de la venta obligada de tarjetas de supuestas polladas o chuletadas a 20 soles -disfrazadas como actividades benéficas- los extorsionadores exigían la compra de paquetes de hasta 50 tarjetas, ocultando así los pagos semanales por cupos.

Aunque ocasionalmente entregaban algunas polladas reales, la exigencia económica se imponía por el total de la compra.

Según la Policía, la red era dirigida desde el extranjero por ‘El Monstruo’, detenido en Paraguay, con apoyo del prófugo Jeff Jarol Hidalgo Infante, alias ‘Cachete’, quien lidera una facción denominada ‘Los Injertos del Norte’. La organización asignaba zonas específicas de extorsión a cada integrante para asegurar ingresos constantes y mantener activa la estructura incluso ante eventuales detenciones.

Pese a que un operativo realizado en junio permitió congelar varias cuentas vinculadas al núcleo financiero de la organización, la DIVIAC advierte que ‘Cachete’ intenta recomponer las actividades ilícitas.

La Unidad de Inteligencia Financiera ha identificado cuentas que siguen activas y que, desde 2023, habrían movido más de 6 millones de soles mediante depósitos encubiertos.