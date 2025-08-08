La empresa Cálidda informó este miércoles que suspendió el suministro de gas natural en tres distritos de Lima debido a una fuga registrada en San Juan de Lurigancho (SJL).

La compañía detalló que su cuadrilla de emergencias acudió al lugar del incidente y logró controlar la situación mediante el cierre de válvulas en la red de distribución.

Las causas de la fuga aún se encuentran bajo investigación, y no se reportaron afectaciones a personas o daños mayores.

Zonas afectadas

Los distritos con servicio interrumpido son:

San Juan de Lurigancho

Lurigancho

San Antonio

Cálidda señaló que ya inició los trabajos técnicos para restablecer el suministro en las zonas afectadas y solicitó comprensión a los vecinos mientras se garantizan las condiciones de seguridad necesarias.

La empresa aclaró que el gas natural es un combustible seguro, ya que, al ser más liviano que el aire, en caso de fugas tiende a disiparse hacia arriba, reduciendo el riesgo de acumulación o explosión en espacios cerrados.