La deflagración registrada en un ducto de líquidos en Megantoni, Cusco, obligó a suspender temporalmente el transporte de combustible, lo que ha provocado extensas colas en distintos puntos de Lima.

La restricción del gas natural vehicular (GNV), prevista por dos semanas, afecta directamente a miles de conductores, especialmente taxistas, en la antesala del inicio del año escolar.

Ante la emergencia, el Ministerio de Energía y Minas emitió la Resolución N° 004-2026-MINEM/VMH, que declara el Estado de Emergencia y autoriza trabajos técnicos urgentes en el sistema.

La medida establece un esquema de racionamiento que prioriza el abastecimiento para hogares, comercios y transporte público masivo, dejando fuera a taxis, mototaxis y vehículos de carga. Como consecuencia, muchos conductores se ven obligados a migrar temporalmente a la gasolina, lo que triplica su gasto diario: de invertir alrededor de 30 soles con GNV, ahora deben destinar entre 90 y 120 soles para cubrir la misma jornada.

La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú informó que la declaratoria regirá del 1 al 14 de marzo y que podría generar limitaciones en el despacho a determinados sectores.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, pidió evitar especulaciones y aseguró que el suministro continuará bajo criterios de prioridad social.

“Se ha conformado un comité de crisis con la participación del COES, OSINERGMIN - Oficial, Cálidda y TGP, con el objetivo de atender de manera articulada la emergencia, y que se asegurará la continuidad del servicio eléctrico con otras fuentes de generación”, señaló en entrevista con RPP.