Tras varios días de intensa búsqueda, este jueves 14 de agosto fue hallado el cuerpo del adolescente de 16 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado miércoles 6 de agosto, luego de ingresar al mar en la playa Costa Azul, en el distrito chalaco de Ventanilla.

Al lugar acudieron serenos y efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría de Ventanilla, quienes permanecen a la espera de la llegada del fiscal de turno para proceder con el levantamiento del cuerpo.

Según RPP, el padre del menor, Guido Escobedo, solicitó apoyo a la Marina de Guerra del Perú para hallar los restos de su hijo.

Aunque la familia había aceptado con dolor la pérdida del adolescente, su mayor anhelo era encontrar el cuerpo para poder despedirse de él y brindarle una cristiana sepultura.

“Ustedes comprenderán, como padre, estoy totalmente destrozado. Por favor, ayúdenme con la búsqueda. No cesen. Quiero que esté acá para poder velarle y darle una cristiana sepultura. Por favor, ayúdeme, señores del Gobierno, del Estado. Pido por favor que sigan buscando a mi hijo”, expresó el pasado sábado el padre del menor.

Según información proporcionada por la familia, el menor desapareció cuando intentó, junto a sus amigos, nadar hasta un barco varado a aproximadamente 30 metros de la orilla en la playa Costa Azul.

Cabe señalar que la playa Costa Azul, en Ventanilla, ha sido catalogada como no apta para bañistas. No obstante, muchas personas siguen acudiendo al lugar, exponiéndose a graves riesgos.