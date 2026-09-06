Un hombre de 50 años fue asesinado a balazos dentro de su vivienda durante la mañana de este domingo 6 de septiembre, en el sector Defensores de la Patria, distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

El crimen ocurrió en un inmueble ubicado en la avenida José de San Martín. Según información policial a la que accedió Exitosa Noticias, dos desconocidos que caminaban por la zona ingresaron a la vivienda, cuya puerta se encontraba abierta, y dispararon contra el hombre antes de escapar.

Vecinos trasladaron a la víctima al hospital

Tras escuchar los disparos y advertir lo ocurrido, vecinos del sector acudieron para auxiliar al hombre.

La víctima fue trasladada de emergencia al hospital de Ventanilla; sin embargo, al llegar al establecimiento de salud los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido públicamente la identidad del fallecido.

Criminalística halló casquillos en la escena

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de Criminalística realizaron diligencias dentro y fuera del inmueble para recoger evidencias que permitan reconstruir el ataque.

Según el reporte policial difundido por RPP, en el lugar fueron encontrados tres casquillos de bala y un proyectil sin percutar.

Estos elementos serán sometidos a peritajes balísticos para determinar las características del arma utilizada y establecer si existe alguna relación con otros hechos delictivos.

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PNP investiga el móvil del crimen

La Policía busca identificar y ubicar a los dos atacantes, así como determinar la ruta que siguieron tras abandonar la vivienda.

Las diligencias también buscarán establecer cómo se produjo el ingreso de los sujetos y cuál habría sido el motivo del ataque.

De acuerdo con información policial citada por RPP, la víctima registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas. Este dato forma parte de la información recopilada durante las primeras investigaciones, pero hasta ahora la PNP no ha establecido públicamente que dichos antecedentes estén vinculados con el asesinato.

Vecinos de Defensores de la Patria expresan preocupación

El homicidio generó preocupación entre los residentes de Defensores de la Patria, quienes esperan que las investigaciones permitan identificar a los autores del ataque.

La Policía continúa recogiendo testimonios y otros elementos que puedan ayudar a esclarecer las circunstancias del crimen.

Hasta el cierre de esta información, no se habían reportado detenciones relacionadas con el asesinato.