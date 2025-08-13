Un hombre fue asesinado a balazos en un paradero del puente Prosegur, en el distrito de Surco, a la altura del kilómetro 8 de la Panamericana Sur.
El crimen ocurrió cerca de la medianoche y, según la Policía Nacional, la víctima aún no ha sido identificada. Vecinos de la urbanización Valle Hermoso alertaron a las autoridades tras escuchar cuatro disparos.
De acuerdo con los testimonios, el hombre fue visto hablando por celular alrededor de las 11:30 p. m., hecho poco común en ese paradero, que suele quedar desierto desde las 10 p. m. Los testigos indicaron que minutos después apareció una motocicleta con dos ocupantes.
Sin bajarse del vehículo, los atacantes dispararon directamente contra la víctima, provocándole la muerte en el acto. El ataque fue rápido y preciso, con cuatro impactos de bala que lo dejaron tendido sobre la vereda.
