Un incendio dejó a seis familias sin hogar en el asentamiento humano Ampliación A4, ubicado en el distrito de Ventanilla, en la región Callao. Según informó RPP, el fuego se habría originado dentro de una vivienda, donde uno de los propietarios habría encendido fuego en su patio como parte de una limpieza doméstica.

“Él ha hecho adentro su limpieza, lo ha quemado ahí mismo y eso ha terminado por expandirse. Se han quemado todas las casas. Son seis: tres aquí arriba y tres abajo”, declaró una vecina afectada por el siniestro.

Al lugar acudieron varias unidades del Cuerpo General de Bomberos, que con apoyo de los vecinos lograron controlar las llamas tras varias horas de trabajo. No se reportaron víctimas ni heridos, aunque las pérdidas materiales han sido totales.

Decenas de damnificados, incluidos niños y adultos mayores, pasaron la noche a la intemperie. Algunos se refugian bajo plásticos o cartones, mientras que otros permanecen en las zonas aledañas sin ningún tipo de protección.

“Pido a las autoridades que hagan llegar carpas, víveres, agua, algo para nuestros vecinos, porque han quedado con lo puesto”, imploró uno de los residentes.

La Policía Nacional del Perú permanece en la zona realizando las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio y evaluar si existió negligencia. Los vecinos han exigido sanciones ejemplares en caso de confirmarse responsabilidades.

