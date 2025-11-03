Un incendio de gran magnitud se registró durante la madrugada de este martes en la zona de La Ensenada, distrito de Puente Piedra, al norte de Lima.

El fuego se originó en una fábrica de colchones ubicada en el área industrial, contigua a un local de baterías. Según reportes preliminares, el siniestro habría comenzado alrededor de las 3:20 a. m. a causa de un cortocircuito en un vehículo estacionado junto al almacén, lo que provocó la rápida propagación de las llamas.

Más de 13 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) se encuentran trabajando en la zona, realizando maniobras para sofocar y enfriar el incendio, que puede verse desde la Panamericana Norte.

Dificultades por falta de agua

El comandante departamental de Lima Norte, Nino Ascencios, informó que la emergencia fue confinada en las primeras horas del día, lo que permitió evitar la expansión del fuego hacia fábricas aledañas.

“El incendio está confinado. Ya hemos podido controlar y cercar toda la parte donde todavía están saliendo las llamas a fin de poder trabajar para apagarlo por completo”, señaló Ascencios.

Los bomberos reportaron dificultades en el abastecimiento de agua, lo que llevó a vecinos del sector a colaborar con baldes y cisternas particulares.

Apoyo de Sedapal y labores de control

Ante la emergencia, la empresa Sedapal informó mediante un comunicado que envió un camión cisterna a la zona para apoyar a los bomberos y aumentó la presión del servicio de agua en el sector afectado.

“Un camión cisterna se dirige a la zona para abastecer al Cuerpo de Bomberos y permanecerá operativo mientras dure la emergencia”, precisó la empresa estatal.

Sedapal agregó que un equipo técnico operativo se encuentra habilitando hidrantes y brindando soporte técnico para garantizar un suministro continuo durante la atención del siniestro.

Pérdidas materiales y tránsito restringido

Gran parte de la mercadería almacenada en las fábricas colindantes ha sido consumida por las llamas, según confirmaron las primeras inspecciones.

El tránsito fue restringido en las inmediaciones de la zona industrial de La Ensenada, lo que generó congestión y desvíos en las rutas de transporte público.

Hasta el momento no se han reportado víctimas humanas, y las unidades de emergencia continúan trabajando en el enfriamiento y remoción de escombros.

Las autoridades locales y de Defensa Civil permanecerán en el lugar hasta la completa extinción del incendio y la evaluación de daños estructurales.

TE PUEDE INTERESAR