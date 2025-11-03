Los nombres de los más peligrosos sicarios, extorsionadores, secuestradores, asaltantes, traficantes de drogas, violadores y políticos sentenciados por corrupción están inscritos en la lista del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter).

En esta lista figuran 43 personas que cometieron sus ilícitos en La Libertad, por cuyas “cabezas” se ofrecen entre S/ 10 mil y S/ 500 mil. Todos son buscados a nivel nacional e, incluso, algunos aparecen en la lista roja de la Interpol, es decir sus órdenes de captura están en varios países del mundo.

CABECILLAS

Dos de los criminales que más terror siembran en tierras liberteñas son Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, cabecilla de la red delictiva “Los Pulpos”, y Celso Emilio Moreno Cabrera, apodado “Gringo Celso”, quien dirige la organización “Los Letales del Norte”. Ambos son buscados a nivel nacional e internacional.

Por información que permita capturar a “Jhonsson Pulpo” se ofrece S/ 500 mil. Él figura en la lista de los más buscados desde el 5 de agosto de 2022, tras ser sentenciado a cadena perpetua por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, por el delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de una mujer, ocurrido en marzo del 2020.

“Gringo Celso”, en tanto, fue incluido en el programa de recompensas recién en julio pasado, a pesar que tiene una condena vigente desde diciembre de 2020. Él fue sentenciado a 35 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita agravada y tenencia ilegal de municiones de guerra.

CORRUPCIÓN

En esta lista también está el exalcalde del municipio de Moche Roger Quispe Rosales, por quien se ofrece S/ 10 mil. El exburgomaestre apepista fue sentenciado a cinco años de cárcel, el 2019, por negociación incompatible.

Además, figura Juan Tello Preciado, exgerente municipal de Magdalena de Cao (Ascope). Él es investigado por peculado y hay una recompensa de S/ 15 mil.

CRIMINALES

El programa, además, registra a peligrosos extorsionadores por quienes se ofrece S/ 15 mil. Ellos son: Edwing García Jara, Antonio Corcuera Céspedes, Mayra Aguirre Pérez y Zuleyka Rivera Zavaleta.

La misma cifra se promete por los traficantes de drogas Melita Alayo Castillo, Héctor Bautista Leiva, Juan Briceño Roldán, José Calderón Ruiz, Loyer Estrada Sopan y Porfirio Cuevas Carbajal.

Por homicidio calificado se busca a Justo Custodio Obando, Gilmer Gonzales Castillo, Eduardo Horna Villavicencio, Alfonso Villanueva Trujillo y Deyvy Otiniano Gonzales. Por la captura de cada uno de ellos se entrega S/ 20 mil.

La lista también la integran los secuestradores Óscar Rodríguez García (S/ 20 mil) y Lorenzo Jara Zavaleta (S/ 10 mil); así como Alex Torres Aguirre (S/ 20) y Otis Cabrera Loyola (S/ 20), buscados por asociación ilícita para delinquir. Igualmente, están tras los pasos de Ydith Ramírez Ysuiza (S/ 20 mil por trata de personas), Manuel Bejarano Carasas (S/ 15 mil por pornografía infantil) y Santos Pérez Díaz (S/ 15 mil por actos contra el pudor en menores).

DEPRAVADOS

La mayoría de los más buscados son violadores: 17. De ellos, 10 son abusadores de menores de edad: Santos Reyna Valdez (S/ 15 mil), Luis Vargas Robles (S/ 15 mil), Juan Albildo Alcántara (S/ 20 mil), Julio Díaz Guarniz (S/ 20 mil), José Arenas Toribio (S/ 20 mil), Julio Díaz Alva (S/ 20 mil), Yordano Llapo Fernández (S/ 20 mil), Raúl Luis Rodríguez (S/ 20 mil), Eduardo Angulo Sagástegui (S/ 40 mil) y Edgar Blas León (S/ 50 mil).

También hay siete violadores de mayores de edad. Por la captura de Marco Rodríguez Carbajal se paga S/ 30 mil, mientras que por información que permita atrapar a Gilberto Guarniz Terrones, Mártires Marquina Morales, Perci Salirrosas Mozo, Wilter Castillo Meléndez, Carlos Pairazamán Escobar y José Quintana García se paga S/ 15 mil.