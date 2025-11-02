Un joven sindicado de haber participado en el crimen del juez de paz de Chicama fue enviado al penal El Milagro de Trujillo, luego que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope dictara 18 meses de prisión preventiva en su contra.

La medida coercitiva recayó contra Diego Alexander Ubillús Rojas, de 21 años, señalado como presunto autor del delito de sicariato en agravio de Víctor Hugo López De La Cruz, juez de paz de Primera Nominación del distrito de Chicama.

LOS HECHOS

La tarde del viernes 10 de octubre de este año, sicarios llegaron hasta la oficina de López De La Cruz, ubicado en la avenida Progreso, en pleno centro de Chicama (Ascope), y lo asesinaron de cuatro balazos.

Luego, los criminales huyeron a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Si bien el abogado fue auxiliado por amigos y vecinos hasta el Centro de Salud Materno Infantil de Chicama, el personal médico solo certificó su deceso.

CAYÓ

Tras un operativo, ejecutado por agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, detuvieron la noche del lunes 20 de octubre por el distrito de La Esperanza a Ubillús Rojas cuando se movilizaba en un automóvil por la avenida Indoamérica.

Según la Policía, el detenido habría manejado el vehículo que transportó al sicario que mató al abogado cuando se encontraba en su despacho en la localidad de Chicama.