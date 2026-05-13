El fuego se registró en equipos eléctricos de la planta operada por Nexa Resources y fue controlado por los bomberos tras activarse los protocolos de emergencia.
El fuego se registró en equipos eléctricos de la planta operada por Nexa Resources y fue controlado por los bomberos tras activarse los protocolos de emergencia.

Una emergencia se registró la mañana de este miércoles 13 de mayo en la Refinería de Zinc Cajamarquilla, ubicada en Lurigancho-Chosica, luego de que se reportara un incendio en equipos eléctricos dentro de sus instalaciones.

El siniestro comenzó a las 7:17 a.m. y fue controlado por el Cuerpo General de Bomberos.

Según el reporte de los bomberos, tres motobombas, una ambulancia y una unidad de rescate fueron enviadas al lugar para atender la emergencia en la planta operada por Nexa Resources.

A través de un comunicado, la empresa confirmó que cuatro trabajadores resultaron afectados por el incendio.

“Se reportan cuatro personas afectadas, entre ellas un trabajador de Nexa y tres trabajadores de la empresa contratista Hitachi, que realizaba labores en la zona. Tres de ellos fueron trasladados a un centro de salud para evaluación y atención médica, encontrándose estables, mientras que la cuarta persona recibió atención local”, informó.

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