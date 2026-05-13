Una emergencia se registró la mañana de este miércoles 13 de mayo en la Refinería de Zinc Cajamarquilla, ubicada en Lurigancho-Chosica, luego de que se reportara un incendio en equipos eléctricos dentro de sus instalaciones.

El siniestro comenzó a las 7:17 a.m. y fue controlado por el Cuerpo General de Bomberos.

Según el reporte de los bomberos, tres motobombas, una ambulancia y una unidad de rescate fueron enviadas al lugar para atender la emergencia en la planta operada por Nexa Resources.

A través de un comunicado, la empresa confirmó que cuatro trabajadores resultaron afectados por el incendio.

“Se reportan cuatro personas afectadas, entre ellas un trabajador de Nexa y tres trabajadores de la empresa contratista Hitachi, que realizaba labores en la zona. Tres de ellos fueron trasladados a un centro de salud para evaluación y atención médica, encontrándose estables, mientras que la cuarta persona recibió atención local”, informó.

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