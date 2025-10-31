Un incendio de gran magnitud se produjo en el mercado Unicachi, ubicado en el distrito de Comas. El siniestro se originó en la zona conocida como los puestos azules.

De acuerdo con el reporte preliminar del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, al menos siete unidades se desplazaron hasta el lugar para combatir las llamas y controlar la emergencia.

Los trabajos de los bomberos se enfocaron en impedir que el fuego se extendiera a los locales comerciales y viviendas aledañas, debido a la gran concentración de negocios y materiales inflamables en la zona.

Los equipos de emergencia procedieron a evacuar a los transeúntes y a restringir el acceso vehicular en las calles cercanas, con el objetivo de facilitar el trabajo de los bomberos.

Hasta el momento, no se han registrado heridos ni víctimas, aunque varios comerciantes reportaron pérdidas materiales provocadas por el humo y las llamas, afectando también a algunos locales comerciales.

