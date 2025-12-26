Un incendio registrado en la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, mantuvo desplegada a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de salud del Ministerio de Salud, quienes continúan trabajando durante la noche para controlar la emergencia.

Ante lo ocurrido, el Instituto Nacional de Defensa Civil difundió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas, recordó la importancia de ceder el paso a los vehículos de emergencia, como autobombas, ambulancias, patrulleros y camiones cisterna, tanto a conductores del transporte público como a particulares.

Además, recomendó mantener distancia del foco del incendio y desplazarse hacia las áreas seguras que indiquen las autoridades.

“En caso de incendios, llamar a los bomberos al 116”, señala el material informativo difundido por Defensa Civil. El siniestro movilizó al menos a 29 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y a cerca de un centenar de efectivos, mientras que imágenes iniciales mostraron a personas retirando material inflamable del local afectado sin medidas de protección.