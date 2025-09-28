Un motociclista de aproximadamente 35 años perdió la vida la noche del domingo tras un accidente de tránsito en la carretera Panamericana Norte, a la altura del cruce con la avenida El Pacífico, en el distrito de Independencia.

Según informó la Policía, el conductor habría perdido el control de su vehículo menor y terminó impactando contra un automóvil. El fuerte golpe provocó que cayera a la pista y muriera de manera inmediata.

El hecho ocasionó gran congestión vehicular en el sentido de sur a norte de la vía. El tránsito quedó restringido mientras la Policía Nacional y personal del Ministerio Público realizaban las diligencias correspondientes.

Los agentes de la PNP llegaron al lugar para asegurar la zona y recoger información que permita determinar las circunstancias exactas del accidente, informó RPP.

Posteriormente, representantes del Ministerio Público dispusieron el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Central de Lima.

El tráfico en la zona se mantuvo afectado durante varias horas. Recién en la madrugada se liberó la vía y se restableció la circulación normal en la Panamericana Norte.

Hasta el momento no se han difundido datos sobre la identidad de la víctima ni detalles sobre el automóvil involucrado.