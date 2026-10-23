La llovizna que cayó este jueves 22 de octubre en Lima Metropolitana puso en alerta a los conductores por el riesgo de aniegos en las principales vías.

Las precipitaciones se registraron en varios distritos de la capital, en medio de temperaturas elevadas asociadas al calentamiento del mar y al Fenómeno El Niño.

Los reportes de lluvia incluyeron a San Borja, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y San Miguel, donde se registraron complicaciones en techos y veredas. Ante esta situación, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y manejar con precaución para evitar accidentes.

Cabe mencionar que el Senamhi había advertido que la nubosidad sobre la costa favorecería las precipitaciones.

Para este jueves, el organismo estimó lluvias o lloviznas cercanas a 1 mm por día en la costa de Lima e Ica, además de un aumento en la velocidad del viento y la presencia de niebla y neblina cerca del litoral, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.