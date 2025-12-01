Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este domingo 30 de noviembre en el cruce de las avenidas Brasil y Castrovirreyna, en el distrito de Jesús María, a pocos metros del edificio donde reside el presidente José Jerí.

De acuerdo a las primeras investigaciones, se trataría de Sergio Bolaños Sarmiento (29), integrante de ‘Los Pulpos, quien fue acribillado por dos sujetos que huyeron de inmediato. El hecho provocó pánico entre los transeúntes; algunos tuvieron que resguardarse dentro de un vehículo de transporte público ante el temor de quedar atrapados en la balacera.

La Policía cercó la zona. En la pista central se hallaron al menos 12 casquillos de bala, a dos paraderos de la avenida Bolívar. Personal médico llegó al lugar y solo confirmó el deceso del hombre.

La Policía continúa con las diligencias y la búsqueda de los responsables, mientras se investigan las circunstancias del ataque y si el crimen estaría vinculado a ajustes de cuentas.