El general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal (Dirincri), informó que Jhonsson Cruz Torres, conocido como Jhonsson Pulpo, permanecerá en la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), en el Centro de Lima.
El oficial señaló que posteriormente se deberá determinar el establecimiento donde será recluido y manifestó: “Esperamos que vaya a un establecimiento de máxima seguridad”, expresó para TV Perú.
Cruz Torres llegó el miércoles a Lima desde Juliaca, luego de ser expulsado de Bolivia, país donde había sido capturado tras un trabajo coordinado entre las policías de ambas naciones. Sobre él pesan investigaciones por robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, además de una condena a cadena perpetua por un robo con muerte ocurrido en Trujillo el 2020.
Para este viernes está prevista una reunión entre representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional con el objetivo de coordinar las diligencias del caso.
También se anunció que personal de la División de Secuestros de la PNP de Trujillo se trasladará a Lima para participar en las actuaciones junto con la Fiscalía.
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