Fiscalía y PNP investigan a policías por presunto involucramiento con menores en hostal. (Foto: Captura América Noticias)

Dos policías con el grado de alférez fueron detenidos en un hostal del cerro San Cosme, en el distrito de La Victoria﻿, junto a dos menores de 15 y 16 años.

Según el parte policial, ambos agentes abandonaron su servicio sin autorización para ingresar al hospedaje con las adolescentes, lo que constituye una falta grave en los reglamentos internos de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo a América Noticias, la denuncia fue hecha por un familiar de una de las menores, quien alertó a la policía al no saber su paradero. La intervención policial permitió encontrar a las jóvenes en la cochera del hostal, mientras que uno de los policías fue hallado en una habitación y el otro en su vehículo estacionado en el lugar.

Las menores fueron trasladadas a la comisaría para prestar su testimonio bajo la supervisión del Ministerio Público y personal especializado. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, incluyendo si los policías conocían previamente a las adolescentes, mientras que los efectivos permanecen detenidos hasta que se definan las medidas legales correspondientes.

Este caso es considerado de especial gravedad al involucrar a policías activos y menores, y se espera una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

