Dos policías con el grado de alférez fueron detenidos en un hostal del cerro San Cosme, en el distrito de La Victoria﻿, junto a dos menores de 15 y 16 años.

Según el parte policial, ambos agentes abandonaron su servicio sin autorización para ingresar al hospedaje con las adolescentes , lo que constituye una falta grave en los reglamentos internos de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo a América Noticias, la denuncia fue hecha por un familiar de una de las menores, quien alertó a la policía al no saber su paradero. La intervención policial permitió encontrar a las jóvenes en la cochera del hostal, mientras que uno de los policías fue hallado en una habitación y el otro en su vehículo estacionado en el lugar.

Las menores fueron trasladadas a la comisaría para prestar su testimonio bajo la supervisión del Ministerio Público y personal especializado. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, incluyendo si los policías conocían previamente a las adolescentes, mientras que los efectivos permanecen detenidos hasta que se definan las medidas legales correspondientes.

Este caso es considerado de especial gravedad al involucrar a policías activos y menores, y se espera una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.