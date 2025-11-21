Lima Airport Partners (LAP) anunció que la pista uno del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez comenzará a operar a partir del 20 de diciembre de 2025.

El anuncio se debe a la ampliación del alcance del proyecto y a la incorporación de mejoras adicionales coordinadas con diversos actores del sector aeronáutico.

Si bien la reapertura estaba prevista para el 1 de diciembre, luego de concluir las obras civiles el 30 de noviembre, LAP pidió una prórroga de veinte días hábiles debido a la complejidad técnica y a los retos logísticos afrontados durante la ejecución del proyecto.

LAP precisó en su comunicado que estos cambios no fueron adoptados de manera unilateral; por el contrario, se consensuaron con las autoridades y operadores del ecosistema aeroportuario, con el fin de prevenir futuros cierres o nuevas interrupciones en las operaciones.

Entre los factores evaluados figuran ajustes en los pavimentos, la disponibilidad de maquinaria clave y retrasos en la entrega de componentes técnicos. LAP destacó que realizar estas correcciones en esta fase generará un impacto positivo inmediato en la seguridad operacional del aeropuerto.

Mientras avanzan los trabajos para habilitar la pista número uno, la pista dos del Jorge Chávez continuará operando con normalidad. Sin embargo, LAP advirtió que algunos vuelos podrían registrar reprogramaciones o cambios.

El concesionario aconsejó a los pasajeros consultar constantemente a sus aerolíneas para conocer posibles variaciones en horarios o rutas. Estas reprogramaciones ocurren en una temporada de alto flujo de viajeros, debido a la cercanía de las fiestas de fin de año.

