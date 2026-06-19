Miles de personas iniciaron la jornada bajo una persistente llovizna que se registró en distintos distritos de Lima Metropolitana.

La precipitación tomó por sorpresa a quienes se dirigían a sus centros de trabajo, instituciones educativas y otros destinos de la capital.

Debido a las condiciones climáticas, numerosos ciudadanos utilizaron paraguas, casacas e impermeables para protegerse de la humedad. En tanto, los conductores redujeron la velocidad y circularon con mayor cautela por las principales avenidas para disminuir el riesgo de accidentes en el pavimento mojado.

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), para hoy viernes se espera cielo cubierto durante la mañana y cielo nublado por la tarde, acompañado de ráfagas de viento. Además, se prevén lloviznas durante la noche y temperaturas que fluctuarán entre los 17 °C y 23 °C.