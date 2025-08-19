El invierno se siente con fuerza en Lima. Este martes 19 de agosto, la ciudad registró su jornada más fría del año con una temperatura mínima de 10.2 grados centígrados, reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con la institución, la medición se realizó en su estación ubicada en La Molina, al este de la capital. Este valor estuvo relacionado con las condiciones de cielo despejado durante la madrugada en los distritos de esa zona.

#ElDato #Senamhi #MINAM Lima: distritos alejados del mar reportaron la temperatura más baja del año. La Molina registró temperatura mínima de 10.2 °C. Valor estuvo asociado a las condiciones de cielo despejado durante la madrugada en distritos ubicados al este de la capital. pic.twitter.com/Xv9J8OAsOf — Senamhi (@Senamhiperu) August 19, 2025

La cifra alcanzada rompe el récord del último fin de semana, cuando los termómetros del Senamhi marcaron 11°C, consolidando así a este martes como el día más gélido de 2025 en Lima.

El organismo meteorológico recordó que la capital suele experimentar temperaturas más bajas en los distritos del este, debido a factores como la altitud y la menor influencia de la humedad costera.

