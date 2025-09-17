El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, denunció este miércoles que no logró reunirse con el Papa León XIV en El Vaticano debido a lo que calificó como “maniobras diplomáticas” destinadas a frustrar su participación en la audiencia general.

Según la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la Cancillería peruana y la Embajada del Perú en Italia habrían coordinado una estrategia para excluir al burgomaestre, pese a que contaba con pases confirmados por la Prefectura de la Casa Pontificia. La comuna señaló que el objetivo fue generar “la impresión de un desaire papal hacia López Aliaga”, afectando su imagen y la de la institución que representa a más de 13 millones de limeños.

Comunicado de la MML sobre visita de Rafael López Aliaga a la Ciudad del Vaticano.

Cabe recordar que cada miércoles el Papa León XIV ofrece una audiencia general en la Plaza San Pedro, un evento público y abierto a los fieles, al que el alcalde no logró ingresar. Tampoco consiguió una reunión privada con el pontífice.

El burgomaestre aseguró que se trató de un plan político para dar prioridad a otras figuras en la cita con el pontífice. Ante lo que consideró una “manipulación diplomática”, afirmó que fue él mismo quien decidió no participar en la audiencia, a pesar de haber recibido confirmación previa.

Tras este episodio, López Aliaga adelantó su viaje a Estados Unidos para participar en una diligencia vinculada al proceso judicial que la Municipalidad de Lima mantiene contra la constructora Odebrecht por las concesiones de peajes en la capital.

Hasta el momento, el Vaticano no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a lo denunciado por el alcalde limeño.

