En la avenida Alfredo Mendiola, ubicada en el distrito de Los Olivos, vecinos denunciaron que desconocidos lanzaron tubos con muestras de sangre a la vía pública.

Lo más alarmante es que los tubos con sangre se rompieron al paso de los vehículos, derramando su contenido sobre la pista, según RPP.

Los vecinos manifestaron su preocupación, ya que las muestras de sangre podrían estar contaminadas, generando un posible foco infeccioso en la zona.

Asimismo, señalaron que este no es un hecho aislado. Días atrás, se hallaron jeringas usadas en la vía pública, las cuales fueron incineradas por riesgo de contaminación.

“La vez pasada eran muestras con inyectadoras (sic), jeringas. Y, entonces, nosotros los incineramos por el peligro; pero, en este caso, no fuimos a incinerarlo, porque estaba todo esparcido en la pista”, expresó un residente a dicho medio.

“Al parecer, habrá sido en la noche, en la madrugada, que lo lanzaron, y los carros hicieron de lo suyo: regaron todo, y eso efectivamente es súper peligroso para nosotros”, agregó.

El personal del Serenazgo del distrito se presentó en el lugar y levantó un informe detallado tras lo ocurrido.