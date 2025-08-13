La Universidad Nacional de Ingeniería inició su examen de admisión 2025-II con la participación de más de cinco mil postulantes que buscan acceder a una de las 1,510 vacantes. Las pruebas se realizarán en tres jornadas: miércoles 13, viernes 15 y domingo 17 de agosto, bajo estrictas medidas de seguridad.

Desde muy temprano, decenas de padres de familia se ubicaron en los exteriores, especialmente en la puerta número cinco, para acompañar a sus hijos. Muchos de los postulantes señalaron que se prepararon durante uno o dos años, dejando de lado otras actividades para concentrarse en el estudio. Entre las carreras más solicitadas figuran Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil y Telecomunicaciones.

El examen se desarrollará por áreas de conocimiento. El viernes 15 se evaluará matemáticas y el domingo 17 se incluirán física, química y una prueba de valores. La estructura busca medir tanto el dominio técnico como las habilidades de razonamiento y principios éticos de los aspirantes.