Vecinos alarmados tras violento ataque al estadio de Alianza Lima. (Foto: Captura América Noticias)

Un grupo de al menos 20 vándalos atacó los exteriores del estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.

Los agresores llegaron en varios vehículos y vandalizaron los muros del recinto con fuego y pintura, generando gran preocupación entre los vecinos de la zona.

Durante el ataque, se dañaron murales e inscripciones alusivas al club Alianza Lima, incluyendo la imagen del Señor de los Milagros, símbolo religioso muy apreciado por los hinchas.

De acuerdo a América Noticias, los atacantes también grabaron sus acciones con celulares, lo que podría facilitar su identificación por parte de las autoridades.

Además, vecinos denunciaron haber sido amenazados al intentar grabar o presenciar lo ocurrido. Ante el temor de que hechos similares se repitan, pidieron mayor presencia policial y patrullaje constante, especialmente durante la madrugada.

Hasta el momento no hay detenidos, pero la Policía ha iniciado una investigación y revisará las cámaras de seguridad de la zona. Los residentes exigen reforzar la seguridad para proteger tanto la infraestructura del estadio como la tranquilidad del vecindario.

