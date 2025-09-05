Un grupo de al menos 20 vándalos atacó los exteriores del estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.

Los agresores llegaron en varios vehículos y vandalizaron los muros del recinto con fuego y pintura, generando gran preocupación entre los vecinos de la zona.

Durante el ataque, se dañaron murales e inscripciones alusivas al club Alianza Lima, incluyendo la imagen del Señor de los Milagros, símbolo religioso muy apreciado por los hinchas.

De acuerdo a América Noticias, los atacantes también grabaron sus acciones con celulares, lo que podría facilitar su identificación por parte de las autoridades.

Además, vecinos denunciaron haber sido amenazados al intentar grabar o presenciar lo ocurrido. Ante el temor de que hechos similares se repitan, pidieron mayor presencia policial y patrullaje constante, especialmente durante la madrugada.

Hasta el momento no hay detenidos, pero la Policía ha iniciado una investigación y revisará las cámaras de seguridad de la zona. Los residentes exigen reforzar la seguridad para proteger tanto la infraestructura del estadio como la tranquilidad del vecindario.