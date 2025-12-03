La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que se han habilitado 100 mil citas adicionales para el trámite del pasaporte electrónico en diciembre, como parte de un plan para responder al incremento de solicitudes por las celebraciones de fin de año.

El superintendente Armando García Chunga destacó para Canal N que el sistema está funcionando sin congestionamientos y recordó que “hay citas disponibles incluso para el mismo día”.

Durante una inspección en la sede del Jockey Plaza, García señaló que el local tiene capacidad para emitir hasta 1.200 pasaportes diarios y que seguirá atendiendo de lunes a domingo.

Otras sedes, como la de Breña, mantienen servicios continuos para situaciones urgentes, mientras que centros MAC y agencias en centros comerciales ofrecen horarios extendidos.

El jefe de Migraciones explicó que ya se superaron los problemas de insumos y retrasos en la entrega.