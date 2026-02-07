El jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Educación, Luis Herrera Romero, señaló que la Policía Nacional, las autoridades locales y el Ejecutivo trabajarán de manera conjunta para fortalecer la seguridad con miras al Buen Inicio del Año Escolar 2026.

Indicó que la seguridad es un eje central de la política gubernamental y que sin ella no es posible garantizar entornos adecuados para la comunidad educativa.

Las declaraciones fueron brindadas durante su participación en un operativo de control territorial realizado en el distrito de Magdalena, donde remarcó que la prevención y la protección de los estudiantes son una prioridad para el sector Educación.

En ese contexto, anunció la implementación del aplicativo Alerta Minedu, una herramienta que permitirá a los directores reportar situaciones de riesgo y activar respuestas oportunas en coordinación con las autoridades competentes.

Herrera sostuvo que la lucha contra la inseguridad requiere un trabajo articulado, especialmente con el Ministerio del Interior, y que el Ejecutivo ha priorizado la protección de niños y jóvenes para asegurar espacios seguros de aprendizaje.