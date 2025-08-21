El ministro del Interior, Carlos Malaver, anunció que el próximo martes se llevará a cabo una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en Palacio de Gobierno, con la participación de todas las instituciones del Estado que integran dicho órgano.

El objetivo, señaló, es definir estrategias conjuntas orientadas a garantizar la tranquilidad de la población.

“Se ha convocado para el martes, en las instalaciones de Palacio de Gobierno, a todas las instituciones involucradas en el Conasec. Se están cursando las invitaciones correspondientes para la presencia de todas las instituciones, a fin de llegar a consensos y delinear algunas estrategias”, precisó el titular del Ministerio del Interior (Mininter).

Malaver detalló que la decisión se tomó en la última sesión del Consejo de Ministros, en la que se abordaron las medidas de seguridad que requiere el país en el actual contexto. Añadió que la reunión del Conasec permitirá no solo plantear nuevas líneas de acción, sino también fortalecer la coordinación entre las entidades competentes.

Desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, el funcionario explicó que la cita servirá igualmente para precisar las funciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público en torno a la investigación preliminar de los delitos. Ello, tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró constitucional la Ley n.° 32130, la cual devuelve a la institución policial las facultades en esta materia.

“Ya ha quedado claro cuál es la labor de la Policía, cuál es la labor del Ministerio Público, y la relación de coordinación, más no de ningún tipo de subordinación. Ello con la finalidad de que las intervenciones sean más dinámicas, más céleres, con una mejor respuesta para la ciudadanía”, subrayó Malaver.

El ministro destacó que estas acciones buscan optimizar la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos y mejorar los niveles de seguridad ciudadana, en un marco de trabajo articulado entre las entidades estatales.