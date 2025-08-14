El Ministerio del Interior (Mininter) comunicó que en las últimas horas se logró la detención del principal sospechoso del asesinato de un suboficial de la PNP, ocurrido durante una persecución en el distrito de Los Olivos.

El detenido fue identificado como Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, de nacionalidad venezolana. Su cómplice aún permanece prófugo.

“Se dispuso una alerta máxima inmediata para dar con el paradero del segundo sujeto que participó en el crimen. Se estableció el Plan Cerco y viene accionando personal de inteligencia”, indicó el Mininte, quien resaltó que dicho crimen “no quedará impune”.

Los Olivos: Policía muere tras ser baleado en enfrentamiento con delincuentes

El suboficial de la PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán falleció tras recibir al menos cuatro disparos en el distrito de Los Olivos. El hecho ocurrió luego de que frustrara un asalto a mano armada en un restaurante e iniciara la persecución de dos delincuentes de nacionalidad venezolana.

Los criminales intentaron escapar a bordo de una motocicleta; sin embargo, solo uno logró huir. Uno de ellos, identificado como Jesús Alberto Chanchamiré, de 27 años, fue capturado por la Policía en el Óvalo Naranjal.

“La Policía Nacional del Perú expresa su profundo pesar por el fallecimiento del S2 PNP Juan Carlos Diaz Chapoñán, quien en cumplimiento de su deber perdió la vida en un enfrentamiento armado en el distrito de Los Olivos, Lima”, señaló la Policía Nacional en su cuenta de X.

El policía fallecido era padre de una niña de cinco años, quien quedó en la orfandad tras su trágico fallecimiento.

