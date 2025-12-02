El Ministerio Público inició una investigación por el intento de robo de una camioneta del partido Alianza para el Progreso (APP), ocurrido en un grifo de la avenida Alameda Los Horizontes, en el distrito de Chorrillos.

Según informó la institución en un comunicado, las pesquisas están a cargo de la fiscal provincial Luz Elena Salazar Vargas, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Penal Corporativa de Chorrillos.

De acuerdo con la Fiscalía, el conductor de la camioneta hizo uso de su arma de reglamento para enfrentarse a los delincuentes y logró retener a uno de ellos, identificado como Mirko Vargas (21).

El Ministerio Público informó que el sujeto “fue detenido en flagrancia por personal policial y permanece en la Comisaría de Villa”. El sospechoso afrontará un proceso por el presunto delito de tentativa de robo agravado.

La Fiscalía señaló que la camioneta terminó dañada durante el intercambio de disparos. El vehículo pertenece a César Acuña, líder de APP, quien “figura como propietario registral de dicha unidad, por lo que está incluido como agraviado en calidad de sujeto pasivo”.

“Personal del Departamento de Robo de Vehículos (Deprove) de Lima Sur viene efectuando diligencias como toma de declaraciones de testigos, del investigado, recolección de evidencias por parte de peritos de criminalística, entre otras actividades urgentes”, señaló el Ministerio Público.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra Mirko Vargas (21) por el delito de tentativa de robo agravado en agravio de Félix Barboza (55), conductor de un vehículo y militante de un partido político, ocurrido en la avenida Alameda Los Horizontes, en… pic.twitter.com/D6mAJmkinn — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 2, 2025

Un grupo de cinco delincuentes armados intentó robar una camioneta perteneciente al partido Alianza para el Progreso (APP) en un grifo ubicado en la avenida Los Horizontes, en el distrito de Chorrillos. El hecho ocurrió cuando el conductor acudió al establecimiento para inflar una llanta.

Según la información proporcionada por Christian Romero, abogado de APP, el conductor había dejado previamente a un grupo de militantes y se dirigió a la estación de servicio para revisar el vehículo. En ese momento, los asaltantes lo interceptaron y lo encañonaron con la intención de llevarse la unidad.

Chofer repelió el ataque

Romero relató a RPP que los delincuentes abordaron la camioneta al ver al chofer retornar al vehículo.

“En un determinado punto, se ha acercado a un grifo a inflar una llanta y, posterior a inflar una llanta, se sube al vehículo y es ahí donde lo abordan un promedio de cinco delincuentes armados”, explicó el abogado.

Sin embargo, los sujetos no contaban con que el conductor portaba su arma de reglamento, con la cual logró repeler el ataque y frustrar el robo. Tras la reacción del chofer, los delincuentes huyeron del lugar.