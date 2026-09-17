El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó que está brindando atención especializada para el adolescente que denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de sus compañeros del colegio Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en San Borja.

La ministra Mara Seminario explicó que los padres del menor presentaron la denuncia en la comisaría de San Borja, donde un Centro de Emergencia Mujer y Familia inició el acompañamiento.

Cabe mencionar que el ministerio también asistió al adolescente durante el reconocimiento médico legal. Como parte de las diligencias, el menor pasará Cámara Gesell para recoger su testimonio en un espacio especializado.

Seminario señaló que corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades de los adolescentes intervenidos y pidió que el proceso avance con celeridad y sin privilegios.

“Nosotros esperamos que haya celeridad en la investigación y se tomen las sanciones pertinentes. Todos son menores de edad; sin embargo, tendrán que asumir su responsabilidad. Las investigaciones tienen que ser rápidos en este momento”, expresó para RPP.