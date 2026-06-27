El Ministerio de Salud (Minsa) inició una campaña nacional de vacunación contra el sarampión dirigida a niños desde los 12 meses hasta los 10 años, luego de emitir una alerta epidemiológica por el incremento de casos registrados en el país.

Las primeras acciones comenzaron en San Juan de Miraflores con brigadas que recorren viviendas para identificar a menores con esquemas de inmunización incompletos.

Además de vacunar contra el sarampión, el personal de salud aplicará dosis contra la influenza y el neumococo a los adultos mayores, considerados población vulnerable.

“Nuestro trabajo es proteger a la población más vulnerable. Estamos vacunando contra el sarampión a los niños menores de diez años y, además, aprovechando esta campaña para aplicar vacunas contra la influenza y el neumococo a los adultos mayores”, señaló la coordinadora de Inmunizaciones de la Diris Lima Sur.