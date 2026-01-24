El Ministerio de Salud, mediante la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, informó sobre el retiro preventivo del mercado de determinados productos para lactantes de la marca Alula Gold Premium.

La medida fue adoptada con el objetivo de proteger la salud pública y evitar posibles efectos adversos en los consumidores.

Según precisó la autoridad sanitaria, la decisión responde a la posible presencia de trazas de cereulida en el ingrediente Omega 6 ARA utilizado en la elaboración de estas fórmulas.

En determinadas concentraciones, esta sustancia podría generar trastornos digestivos, por lo que se aplicó el principio de precaución.

Los productos comprendidos en el retiro son Alula Gold Premium (0 a 12 meses), Alula Gold 1 Premium, Alula Gold 2 Premium y Alula Gold Comfort Premium. Estas fórmulas son importadas por la empresa Sanulac Nutrición Perú S.A.C., que inició el retiro de los lotes correspondientes desde el 22 de enero de 2026, en cumplimiento de la disposición emitida por el sector Salud.