La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la caducidad del contrato de concesión del proyecto vial ‘Vías Nuevas de Lima’, ejecutada inicialmente por Rutas de Lima, luego de verificar el “incumplimientos de obligaciones” por parte de la empresa concesionaria.

En un comunicado, la Municipalidad de Lima señaló que una supervisión del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), realizada a las 00:01 de hoy, comprobó “el desamparo total de las vías concesionadas”, al igual que “el cierre de las oficinas de la empresa” y “la ausencia de personal operativo”.

“Esta situación representa un riesgo directo para la seguridad vial y demuestra la imposibilidad de la empresa de continuar cumpliendo con el contrato”, indicó la comuna capitalina.

Además, sostuvo que las dificultades económicas mencionadas por la empresa fueron resultado de decisiones internas que prolongaron “un contrato lesivo para el interés público” y que afectaba “derechos de los vecinos de Lima Metropolitana”.

Frente a lo ocurrido, la Municipalidad de Lima formalizó la caducidad del contrato a través de la carta notarial N.º 30-2025, amparándose en la cláusula 17.4, literal e), del Contrato de Concesión.

Dicha cláusula alude a la apertura de un proceso de disolución o liquidación iniciado por el propio concesionario.

Asimismo, la MML informó que requirió al Banco de Crédito del Perú ejecutar la Carta Fianza N.º G708967 —relativa a la garantía de fiel cumplimiento del contrato— por un monto de US$ 40 000 000, y comunicó este procedimiento a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Por último, la Municipalidad de Lima reiteró su compromiso con la protección de los vecinos y con una gestión eficiente de la infraestructura vial, asegurando que tomará todas las acciones necesarias para garantizar su funcionamiento y seguridad.