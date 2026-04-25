La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el incendio registrado en el jirón Antonio Miró Quesada 857, en el Cercado de Lima, afecta un edificio de cinco pisos que se encuentra comprometido por el fuego.
Según el comunicado oficial, la emergencia fue clasificada por los Bomberos como código 3. Ante ello, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres coordina acciones de respuesta por disposición del alcalde Renzo Reggiardo.
Entre las medidas adoptadas figura el trabajo conjunto con Sedapal para garantizar el abastecimiento de agua y aumentar el caudal en la zona.
También se dispuso la movilización de cisternas de distritos aledaños para reforzar la atención.
De manera preliminar, la comuna señaló que el inmueble funcionaría presuntamente como un almacén clandestino.
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