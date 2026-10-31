Dos sujetos participaron en el ataque armado contra un mototaxista en El Agustino. Según los vecinos, uno de ellos le disparó a quemarropa en las inmediaciones del parque Bosque Huanca, mientras el otro lo esperaba en una motocicleta para facilitar su escape.

El hecho ocurrió en la avenida Las Magnolias, cuando el conductor salió de su vivienda para realizar una compra.

Los residentes indicaron que el atacante habría reconocido a la víctima antes de abrir fuego y que se escucharon hasta seis disparos.

Luego de la agresión, el autor de los disparos escapó hacia la residencial Primavera, donde se encontraba su cómplice. Ambos abandonaron la zona y hasta el momento se desconoce su paradero.

Los vecinos auxiliaron al mototaxista y lo llevaron al Hospital Nacional Hipólito Unanue. La víctima habría recibido un disparo en la cabeza y permanece con pronóstico reservado, mientras la Policía realiza las diligencias para identificar a los responsables y establecer el motivo del ataque.