Una mujer fue asesinada a balazos en el cruce de la avenida José Olaya y la calle Los Sauces, en Villa El Salvador. Testigos contaron que el atacante se acercó caminando, le disparó tres veces y, al ver que seguía con vida, regresó para darle dos tiros en la cabeza antes de huir en motocicleta junto a un cómplice.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la zona para las diligencias. La víctima fue identificada como Elizabeth Choque Riquelme, de 51 años, que se dedicaría a realizar préstamos.

A través de RPP, el hermano de la víctima pidió a las autoridades que el asesinato no quede impune. “Que se mire las cámaras, hay una cámara en la esquina. Que se investigue bien, para saber quién fue (el asesino)” , declaró entre lágrimas.