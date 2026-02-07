La Municipalidad de Chorrillos informó a la comunidad que se ha dispuesto el cierre de la playa Agua Dulce debido a la constante acumulación de residuos sólidos en el lugar.
La comuna señaló que, pese a las reiteradas campañas de concientización y sensibilización, no se ha logrado un cambio de conducta que permita mantener el espacio en condiciones adecuadas.
El cierre se aplicará desde este domingo 15 de febrero, como parte de las acciones preventivas impulsadas por la municipalidad.
La autoridad edil precisó que no se contemplan nuevas prórrogas ni excepciones para el cumplimiento de la medida. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a respetar la disposición y contribuir al cuidado de los espacios públicos.
Te puede interesar
- Ministerio Público: investigación por franja electoral comenzará por Nativa Televisión
- Fundadora de Somos Perú pide renuncia de José Jerí: “No era persona adecuada para dirigir el país”
- Corrigen condena de Vladimiro Montesinos y no saldrá hasta 2037
- Sectores “anti” definirán elecciones del 2026
- Carlos Álvarez continuará con su candidatura tras cuestionamientos por franja electoral