La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la ejecución de un proyecto de modernización en la avenida Canadá, con el objetivo de agilizar el tránsito y mejorar la conectividad entre los distritos de Ate, San Borja y San Luis.

Según la comuna, la obra beneficiará a miles de personas que utilizan diariamente esta vía, convirtiéndola en una ruta más rápida, segura y moderna.

El plan contempla la construcción de dos viaductos que permitirán un flujo vehicular continuo, así como la renovación de pistas, veredas, ciclovías, paraderos y áreas verdes. Estas intervenciones buscan optimizar la movilidad y mejorar el entorno urbano de esta importante arteria de la ciudad.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, destacó la relevancia de la iniciativa y su conexión con otras rutas estratégicas. Indicó que la vía rápida de la avenida Canadá forma parte de un par vial que enlaza con la avenida Javier Prado y constituye una conexión estratégica con la avenida Circunvalación.

Asimismo, subrayó que la obra responde a una necesidad histórica de los vecinos de la zona. “A pesar de las limitaciones económicas, por la corrupción de muchos años, esta gestión ha mejorado sus ahorros para invertir en infraestructura que mejora la calidad de vida de todos”, afirmó.

#NotaDePrensa | Nueva vía rápida en la av. Canadá 🚦



Además de los viaductos, el proyecto incluye la instalación de señalización moderna, nuevos semáforos y rampas de acceso para personas con movilidad reducida, con el fin de hacer el recorrido más ágil y ordenado.

Según la Municipalidad de Lima, estas mejoras permitirán reducir los tiempos de viaje, descongestionar el tránsito y fomentar una movilidad más segura.

La ejecución estará a cargo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), como parte de la estrategia municipal para acelerar obras de alto impacto social.