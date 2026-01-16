La Municipalidad de Lima informó la suspensión de la Serenata a Lima, que estaba prevista para este sábado 17 de enero en la Plaza de Armas.

La decisión fue anunciada por el alcalde Renzo Reggiardo como señal de duelo por la muerte de dos trabajadores de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

Mediante un comunicado oficial, el municipio señaló que la ciudad atraviesa un “momento de dolor” y solicitó la comprensión de la ciudadanía ante la cancelación del evento conmemorativo por el 491.º aniversario de Lima.

El hecho que motivó esta medida ocurrió ayer, 14 de enero, cerca de las 4:00 a.m., cuando dos trabajadores realizaban labores de mantenimiento vial en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur.

Como consecuencia del choque, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud cercanos. Wilfredo Rosales Mallma falleció en el lugar tras quedar atrapado entre los fierros, mientras que Jessica Corachahua Toledo murió horas después en el Hospital María Auxiliadora.