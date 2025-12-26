El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, informó que su gestión impulsará denuncias penales por el delito de exposición al peligro ante la presencia de materiales altamente inflamables almacenados en áreas residenciales.

También señaló que estos espacios representan un riesgo permanente para los vecinos y los calificó como una “bomba de tiempo”.

La autoridad edil explicó que se han identificado inmuebles que operan de manera encubierta como depósitos, pese a aparentar ser viviendas o cocheras.

En estos lugares se almacenan fardos de telas, cuerina, cuero sintético y otros insumos inflamables, por lo que la municipalidad ya inició los trámites legales correspondientes y se mantiene a la espera de un pronunciamiento del Ministerio Público.

El pronunciamiento se dio tras un incendio registrado en el emporio de cueros y calzado de Caquetá, que alcanzó nivel 4 de intensidad y generó explosiones internas.

Aunque el siniestro provocó severos daños materiales, no se reportaron víctimas mortales ni heridos de gravedad, debido a la evacuación oportuna de más de trece familias de inmuebles colindantes.