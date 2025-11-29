La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que más de un millón doscientos mil peruanos ya han elegido su local de votación mediante la plataforma digital habilitada para este proceso.

Para completar el trámite, el ciudadano debe ingresar a la web del servicio, validar su identidad con preguntas personales y, si usa un celular, puede emplear el reconocimiento facial. Luego, debe registrar un número telefónico y un correo electrónico antes de seleccionar hasta tres locales dentro del distrito inscrito en su DNI.

La ONPE reiteró que solo se pueden elegir locales dentro del distrito que figura en el padrón cerrado el 14 de octubre, y recordó que varios establecimientos ya alcanzaron su capacidad. Por ello, pidió completar la elección lo antes posible.

El procedimiento es gratuito y voluntario, y busca facilitar el acceso al voto reduciendo los desplazamientos el día de la elección.

La plataforma seguirá habilitada hasta el 14 de diciembre para los comicios generales de 2026.