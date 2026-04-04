El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, informó que la muerte de Freddy Cornetero se registró durante un banderazo en el estadio de Alianza Lima.

Según precisó para Canal N, el hecho ocurrió aproximadamente a las 6:45 p.m. y que la causa estaría relacionada con una asfixia por compresión torácica en el marco de una avalancha humana en la tribuna sur.

La autoridad policial señaló que se descartó que el incidente estuviera vinculado a un colapso de la estructura del recinto. Indicó, además, que se realizaron diligencias como peritajes, recolección de evidencias y revisión de cámaras de seguridad con la participación del fiscal Jonás Paredes.

“Las dos primeras horas, yo diría las dos primeras horas, un desconcierto porque se hablaba de que parte de la tribuna había cedido, otros de que toda la tribuna que había habido desplomo, pero nada de ello, nada de ello, era una avalancha humana”, dijo.