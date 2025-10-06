El director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, anunció este lunes 6 de octubre, advirtió la ampliación del paro de transportistas en Lima y Callao por 48 horas, si no se reúnen con la presidenta Dina Boluarte o el premier Eduardo Arana.

“Estamos esperando la reunión con el premier y con la presidenta, así sea la hora que sea. Por cuanto, las bases han señalado que el paro de 24 se va a 48 horas”, manifestó Ojeda.

“No queremos establecer una posición de crisis en esta República, que ya está agobiada con esta destrucción de estos criminales, sin embargo, es la posición que nos han encargado y debemos respetar”, agregó.

Asimismo, el titular de la de la Cámara Internacional de Transporte espera que la reunión con el premier Eduardo Arana y la mandataria se realice el día de hoy.

“Tenemos la esperanza que esa reunión se dé hoy día, tanto el premier como la presidenta y el presidente del Congreso son peruanos, y saben la desgracia que estamos viviendo”, sostuvo.

Por otro lado, Miguel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú (CNT), informó que la medida de protesta continuará este martes 7 de octubre, ante la falta de respuestas por parte del Gobierno.

“Lo están tomando como una payasada porque nos están matando. No vamos a permitir más muertos”, señaló ante los medios.

Ojeda comunicó que fueron convocados por Palacio de Gobierno para una reunión programada este lunes a las 7:00 p.m. El encuentro contará con la participación del primer ministro, Eduardo Arana; el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes; y el ministro de Transportes, César Sandoval.

Además, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó dicha reunión a través de su cuenta oficial de X: “Recibirán a los representantes de las asociaciones y gremios de transportistas, en un espacio de diálogo orientado a construir soluciones conjuntas en beneficio del sector transporte y ciudadanía”.

#LoÚltimo



Anuncian ampliación de paro de transportistas en Lima y Callao, informó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte. Piden reunión urgente con la presidenta Dina Boluarte



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/lzmLhvGrDa — Canal N (@canalN_) October 6, 2025

San Martín de Porres: Policía herido tras enfrentamiento durante paro de transporte

Durante el operativo de liberación de vías realizado este lunes 6 de octubre en San Martín de Porres, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultó herido en medio de los enfrentamientos registrados entre manifestantes y efectivos del orden. La intervención tuvo lugar en el óvalo Habich, en el contexto del paro convocado por transportistas ante el aumento de la inseguridad ciudadana.

Según Canal N, el efectivo policial fue impactado por una piedra arrojada desde la multitud, lo que le causó una lesión en el rostro. El ataque ocurrió mientras participaba en las labores para restablecer el tránsito vehicular en la avenida Alfredo Mendiola, considerada uno de los principales focos del paro en Lima Norte.

La convocatoria al paro de transportistas surgió tras el asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, chofer de la empresa Lipetsa, identificada como “El Triángulo”. El crimen, presuntamente relacionado con un caso de extorsión, encendió la preocupación y provocó manifestaciones en diversos sectores del transporte urbano.

La paralización impacta sobre todo en los conos norte, sur y este de Lima, donde cientos de unidades suspendieron sus servicios. La medida de fuerza fue convocada en protesta por la creciente ola de asaltos, amenazas y asesinatos que, según denuncian los gremios, siguen sin recibir sanción.