El Ministerio de Defensa (Mindef) anunció la instalación de un segundo módulo de control de acceso en los exteriores del establecimiento penitenciario Ancón I, en Lima, como parte de las medidas destinadas a reforzar la seguridad en las cárceles declaradas en estado de emergencia.

El nuevo sistema contará con equipos tecnológicos que permitirán detectar objetos metálicos, artículos ocultos y paquetes que pretendan ingresar al recinto penitenciario. La implementación se desarrolla en apoyo a las labores de control de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según informó el sector Defensa, el dispositivo estará bajo responsabilidad de la Marina de Guerra del Perú, cuyos efectivos se encargarán de su funcionamiento y custodia permanente.

¿Qué equipos tendrá el nuevo control de acceso en Ancón I?

El módulo estará equipado con tres dispositivos de inspección destinados a reforzar los controles de ingreso al establecimiento penitenciario.

Arco detector de metales: permitirá identificar la presencia de objetos metálicos que porten las personas.

permitirá identificar la presencia de objetos metálicos que porten las personas. Escáner corporal de ondas milimétricas: facilitará la detección de artículos ocultos en el cuerpo.

facilitará la detección de artículos ocultos en el cuerpo. Equipo de rayos X: permitirá examinar paquetes y otros objetos destinados a ingresar al penal.

Con estos equipos se busca ampliar la capacidad de revisión en los accesos y prevenir el ingreso de objetos no autorizados al establecimiento.

El Ministerio de Defensa precisó que los procedimientos comprenderán tanto a las personas como a los bienes que ingresen a las instalaciones penitenciarias.

¿Quiénes deberán pasar por los controles de seguridad?

El sistema de inspección se aplicará a diferentes grupos de personas que ingresen al penal Ancón I, sin limitarse únicamente a los familiares de los internos.

Los controles comprenderán a los visitantes, trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), funcionarios, autoridades y personas privadas de libertad trasladadas desde otros establecimientos penitenciarios.

Esta medida forma parte del reforzamiento de los procedimientos de seguridad en los accesos a las cárceles consideradas de alta peligrosidad, según la información difundida por el Ministerio de Defensa.

Marina de Guerra custodiará sistema las 24 horas

La Marina de Guerra del Perú asumirá la operación y custodia del nuevo módulo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, en coordinación con la Policía Nacional.

Para desarrollar esta labor, el personal naval recibió capacitación especializada, participó en simulaciones operativas y superó las evaluaciones correspondientes.

La intervención militar se realizará dentro de las funciones de apoyo a la PNP establecidas para los establecimientos penitenciarios declarados en emergencia.

Primer módulo de inspección fue instalado en penal El Milagro de Trujillo

La implementación del sistema en Ancón I constituye la segunda intervención de este tipo desarrollada por el sector Defensa.

El primer módulo fue instalado en septiembre de 2026 en el penal El Milagro, ubicado en Trujillo, región La Libertad, donde el Ejército del Perú tiene a su cargo el funcionamiento y la custodia de los equipos.

Con la instalación del segundo módulo, el Ministerio de Defensa da continuidad al despliegue de tecnología de inspección para reforzar la seguridad penitenciaria.

Cinco penales fueron declarados en emergencia por 60 días

La instalación del nuevo control de acceso se enmarca en el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, mediante el cual el Gobierno declaró en estado de emergencia cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad por un periodo de 60 días calendario.

La disposición comprende los siguientes penales:

Penal Región Miguel Castro Castro Lima Ancón I Lima Challapalca Tacna Cochamarca Pasco Trujillo Varones La Libertad

La norma, publicada el 5 de septiembre de 2026, establece que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. También comprende los perímetros exteriores de los establecimientos hasta un radio de 200 metros.