Tony Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue enviado al penal de Cañete por disposición del Poder Judicial, que ordenó nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición pasiva. Está acusado en Argentina de ser el autor intelectual del homicidio agravado de tres mujeres en Buenos Aires.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que Valverde, de 20 años, quedó recluido en el establecimiento penitenciario al sur de Lima.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca resolvió que la medida se aplica en el marco de un pedido de extradición por el asesinato de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y una adolescente de 15 años. Según las autoridades, el crimen estaría relacionado con un robo de dinero ligado a un negocio de drogas.

El joven fue detenido el 30 de septiembre por agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional, cuando viajaba oculto en un camión en el distrito de Pucusana. Tras su captura, permaneció en la Comisaría PNP de Chilca hasta que fue puesto a disposición de la justicia.

Durante la audiencia, el juez Christian Rafael Chumpitaz Pariona indicó: “Por estas consideraciones se resuelve. Primero, decretar la prisión preventiva con fines de extradición pasiva del ciudadano Tony Jansen Valverde Victoriano (20), con lugar de nacimiento en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, departamento La Libertad”. Agregó que la identidad del detenido coincide con la alerta roja emitida por Interpol.

El magistrado sostuvo además que los elementos presentados por la defensa no acreditaron arraigos laboral, domiciliario ni familiar que permitan afrontar el proceso en libertad. Por ello, estableció que existe peligro de fuga y de obstaculización del proceso judicial.

